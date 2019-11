Hengstlage In einen Unfall verwickelt wurde am Dienstagmorgen ein Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe in Hengstlage. Das Einsatzfahrzeug war gegen 8.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Sager Straße (K 242) in Richtung Wardenburg unterwegs.

Ein vorausfahrender Pkw, der nach links abbiegen wollte, übersah den herannahenden Rettungswagen, der gerade zum Überholen angesetzt hatte. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Krankenwagen gegen einen auf der linken Straßenseite ordnungsgemäß parkenden Sprinter geschleudert.

Leicht verletzt wurden beide Fahrer sowie die Rettungssanitäterin, die sich im Fond des Einsatzwagens um eine Patientin kümmerte. Die Patientin blieb laut Polizei unverletzt. Im Sprinter saß keine Person. Dadurch bedingt, dass allein am Rettungsfahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden von 135 000 Euro entstand, beläuft sich der Gesamtschaden auf 150 000 Euro.