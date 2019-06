Hockensberg /Dötlingen /Wildeshausen Schreck am Samstagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Hof in Hockensberg/Gemeinde Dötlingen: Gelagertes Strohfutter unter einem Dachabhang hatte Feuer gefangen. In einem Großeinsatz eilten die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen mit der Drehleiter und die drei Wehren aus der Gemeinde Dötlingen (Brettorf, Dötlingen, Neerstedt) zum Einsatzort. Das schnelle Eingreifen hatte Erfolg. Ein Übergreifen der Flammen auf die Stallungen mit Rindern konnte erfolgreich verhindert werden. Allerdings war die Rauchentwicklung stark.

Nach den ersten Löscharbeiten wurde mit einem Radlader unter schwerem Atemschutz das gelagerte Futterstroh auseinander gefahren. Nach ersten Informationen vor Ort ist niemand zu Schaden gekommen. Auch die Rinder kamen nach erster Bilanz mit dem Schrecken davon.