Hohenböken In Hohenböken (Gemeinde Ganderkesee) ist am Montagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrannt. Die Bewohner des Hauses an der Straße „In der Kurve“ blieben körperlich unverletzt. Sie waren nicht im Haus, als das Feuer ausbrach, kehrten aber wenig später zurück und wurdem vom Rettungsdienst versorgt.

Gegen 7.30 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen habe das Dachgeschoss bereits in Vollbrand gestanden, wie Jörg Schmidt, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Hude berichtete. Die rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bookholzberg, Hude und Ganderkesee verschafften sich von außen Zugriff, indem sie einen Teil des Daches abdeckten und von der Dämmung befreiten. Auch die Drehleiter aus Ganderkesee war im Einsatz.

Die Wasserversorgung wurde dadurch erschwert, dass die Feuerwehr die Schläuche über die Huder Straße hinweg verlegen musste. Dort regelten die Einsatzkräfte den Verkehr.