Hohenböken /Ganderkesee Gleich drei Fahrradunfälle haben am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag Rettungsdienste und Polizei in der Gemeinde Ganderkesee auf den Plan gerufen. Mehrere Beteiligte erlitten dabei Verletzungen.

Am schlimmsten erwischte es eine 70-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee bei einem Unfall in Hohenböken. Die Radfahrerin war in der Nacht zum Freitag gegen 0.35 Uhr gemeinsam mit ihrem 71-jährigen Ehemann auf dem Nordenholzer Weg unterwegs. An der Einmündung zur Huder Straße bog der vorausfahrende Mann nach rechts in Richtung Bookholzberg ab. Seine Frau kam beim Abbiegen zu Fall und zog sich dabei nach Polizeiangaben schwerste Kopfverletzungen zu. Nach der ersten Behandlung vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Sturz kam, ist unklar. Das Fahrrad befand sich laut Polizeibericht „in einem technisch einwandfreien Zustand“, Schäden seien nicht festgestellt worden, heißt es.

Bereits am Donnerstag um 13.25 Uhr waren in Ganderkesee zwei Schüler mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Der 13- und der 14-Jährige fuhren auf der Straße Am Steinacker nebeneinander, als sich ihre Fahrräder berührten. Der Jüngere stürzte und zog sich nach Polizeiangaben leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls im Krankenhaus endete die Fahrt eines 36-jährigen Radlers aus der Gemeinde Ganderkesee, der am Freitag gegen 17.25 Uhr an der Einmündung der Straße Neddenhüsen in die Adelheider Straße von einem Pkw angefahren wurde. Dessen Fahrerin, eine 52-Jährige aus Bremen, hatte den Mann, der den Radweg an der Adelheider Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr, übersehen. Der Sachschaden bei diesem Unfall blieb gering, laut Polizei betrug er 250 Euro.