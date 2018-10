Hohenböken Riesiger Schock für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Hohenböken (Gemeinde Ganderkesee): Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist Obergeschoss des Gebäudes am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen, das sich auf den gesamten Dachstuhl ausweitete. Das Haus an der Straße „In der Kurve“ ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Glück im Unglück: Die Bewohner waren nicht zu Hause, als der Brand ausbrach. Zumindest körperlich blieben sie somit unverletzt. Sie kamen erst zurück, als das Obergeschoss bereits in Flammen stand. Der Rettungsdienst übernahm ihre Betreuung.

Gegen 7.30 Uhr hatte der Großeinsatz an der Gemeindegrenze für rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bookholzberg, Hude und Ganderkesee begonnen. Und er stellte sie vor einige Herausforderungen: So war laut Einsatzleiter Jörg Schmidt, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Hude, der Platz zum Aufstellen der aus Ganderkesee herbeigerufenen Drehleiter in einem schmalen Stichweg neben dem Grundstück recht begrenzt.

Zudem musste für die Wasserversorgung eine Zuleitung über die Huder Straße gelegt werden. Dies sorgte zeitweilig für leichte Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr regelten den Verkehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden, so Schmidt. Sie verschafften sich, teils unter Atemschutz, von außen Zugriff auf das Feuer, indem sie das Dach zum Teil abdeckten und die Dämmung entfernten. Der Löschangriff erfolgte auch über die Drehleiter.

Den Feuerwehrleuten gelang es zügig, den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Glutnester zu ersticken. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden nach ersten Schätzungen mit etwa 150 000 Euro. Die Folgen des Brandes und die Einwirkung des Löschwassers haben das Haus vorerst unbewohnbar gemacht. Aussagen zur Brandursache konnte die Polizei bislang nicht treffen, die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der zeitweilig starken Rauchentwicklung, wurden die Anwohner in der Umgebung des Einsatzorts gebeten, ihre Fenster geschlossen und Außentüren zu halten.