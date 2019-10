Hohenböken „Badumm, badumm“, macht es. Und wenn der Lastwagen einen Anhänger hat, noch mal: „Badumm, badumm!“ Ursula Mitschker hört das Geräusch zigmal am Tag. „Das ist wirklich unangenehm“, sagt sie. Aber die akustische Belästigung ist nur ein ärgerlicher Nebenaspekt für die Anliegerin der Huder Straße in Hohenböken – vielmehr ist sie mit der Gesamtsituation unzufrieden.

Seit mehr als 40 Jahren wohnt Ursula Mitschker an der Huder Straße, am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Hude. Und von Jahr zu Jahr hadert sie mehr mit den Gegebenheiten. „Hier wird immer wieder geflickt“, beklagt sie. Zuletzt seien im August Löcher in der Straßenmitte ausgebessert worden – mit der Folge, dass die durchgehende Linie, die beide Richtungsfahrbahnen trennt und das Überholverbot markiert, an einigen Stellen unterbrochen ist.

Seit dem Frühjahr habe sie mehrfach bei der Straßenmeisterei um eine Erneuerung der Markierung gebeten, berichtet die Anliegerin, zuletzt vor drei Wochen. „Spätestens mit Beginn der dunklen Jahreszeit muss die Linie gut zu sehen sein“, sagt sie.

Die beauftragte Firma habe zugesichert, im Laufe dieses Monats die Markierungsarbeiten vorzunehmen, erklärt auf Nachfrage Jürgen Behrens, Leiter der zuständigen Straßenmeisterei Delmenhorst in Urneburg. Es gebe aber noch viele andere Straßen, die teilweise in einem schlechteren Zustand seien als die Huder Straße und deshalb vorrangig behandelt werden müssten.

Das bestätigt Sebastian Mannl, Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr: „Auf anderen Landesstraßen sieht es noch schlechter aus“, gibt er zu. Aber die Huder Straße, die L 867, sei als Problemfall erkannt worden, versichert Mannl: „Der Handlungsbedarf ist da!“

Dass es hier immer wieder zu Rissen und Löchern in der Fahrbahn komme, liege am Unterbau: Dieser bestehe aus verfugten Betonplatten – und über den Fugen breche der Asphalt punktuell auf. Andererseits, so Mannl, sei der Beton-Unterbau sehr stabil: „Das hält sehr lange, ohne dass man groß investieren muss.“ Deshalb sei die L 867 im Abschnitt zwischen Hude und Bookholzberg aktuell nicht für eine grundlegende Fahrbahnsanierung vorgesehen, sondern werde nur regelmäßig ausgebessert.

Ursula Mitscher würde sich zunächst mit einer neuen Markierung zufrieden geben. Mittelfristig wünscht sie sich aber eine Erneuerung der ganzen Fahrbahn. Und sie fordert weitere Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit: Dass die Tempo-70-Beschränkung aus Richtung Hude kurz hinter dem Ortsausgang aufgehoben wird und nur ein paar hundert Meter weiter vor der Kurve wieder in Kraft tritt, kann sie nicht nachvollziehen: „Warum macht man das nicht durchgängig?“ Allerdings halten sich nach ihren Beobachtungen ohnehin viele Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Zu schnell werde auch in den Ort Bookholzberg hineingefahren, beklagt sie. „Die Straße ist dort gerade und abschüssig.“ Eine Querungshilfe, die den Verkehr bremsen und Fußgängern den sicheren Übergang über die Huder Straße erleichtern sollte, wurde im Ganderkeseer Ausschuss für Straßen und Verkehr gerade erst zur neuerlichen Beratung aufgeschoben – das Angebot einer Baufirma war viel zu teuer.