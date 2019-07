Holzkamp Eine Fensterscheibe eines parkenden Pkw in Holzkamp haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingeschlagen. Laut Auskunft der Polizei wurde das Fahrzeug, das am Holzkamper Damm abgestellt war, zwischen 18 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am Montag beschädigt und anschließend mehrere elektronische Geräte daraus entwendet. Den Schaden der Beschädigung und des Diebstahls schätzen die Beamten auf 3850 Euro. Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.