Holzkamp /Grüppenbühren /Rethorn Gleich an drei Orten schlugen am Mittwoch Einbrecher in der Gemeinde zu. Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, sich unter Telefon 04431/94 10 zu melden.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 6.30 und 14.30 Uhr in der Straße Holzkamper Damm. Hier wurde ein Fenster eines Bauernhauses aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und nahmen etwas Schmuck an sich.

Zwischen 9.30 und 18.15 Uhr ereignete sich die zweite Tat. Auch hier wurde ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt, dieses Mal in in der Westerloger Straße in Grüppenbühren. Die Täter suchten nach Wertgegenständen, waren aber erfolglos. Der entstandene Sachschaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

Die dritte Tat ereignete sich zwischen 16 und 18.30 Uhr in der Straße Hohenkamp in Rethorn. Auch hier versuchten die Täter zunächst, ein Fenster einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Aufgrund der guten Sicherung schlug dieser Versuch fehl. Danach wurde die Scheibe eingeschlagen, um so die Öffnung des Fensters vorzunehmen. Da das Fenster aber durch weitere Vorrichtungen gesichert war, scheiterten die Täter. Der entstandene Sachschaden wurde auf 300 Euro geschätzt.

• Die Polizei weist darauf hin, dass kostenlose Beratungsgespräche zum Einbruchschutz können unter Telefon 04431/ 94 11 37 vereinbart werden können.