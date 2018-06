Holzkamp Ein Schaden von 8000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, den die Polizei am Mittwochvormittag meldete. Nach Angaben der Beamten waren eine 52-Jährige und ein 33-Jähriger, die beide aus der Gemeinde Ganderkesee stammen, am Dienstag gegen 17.30 Uhr hintereinander auf dem Holzkamper Damm in Richtung der B 213 unterwegs. In Höhe der Straße „Zum Gut Holzkamp“ beabsichtigte die Frau, nach links in die Straße abzubiegen. Dies erkannte der hinter ihr fahrende 33-Jährige aus unbekannten Gründen nicht und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten blieben laut Polizei unverletzt.

