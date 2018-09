Hoyerswege /Ganderkesee Für Gerd von Seggern ist der Fall klar: Zumindest eine der Wohnungen in der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in Hoyerswege sei „gesundheitsschädlich“. „Das ist menschenunwürdig hier“, sagt der Ganderkeseer. Sein Vorwurf: Die Gemeinde ignoriere den Zustand und bringe weiter Menschen in der Anlage unter. Die Gemeindeverwaltung wiederum betont, dass die meisten Bewohner zufrieden seien und man stets versuche, Probleme möglichst schnell zu beheben.

Es ist tatsächlich kein schöner Anblick, wenn man die aktuell leere Wohnung 1 und die zugehörige Gemeinschaftsküche betritt. Der Bodenbelag ist beschädigt, unter dem – laut von Seggern gerade gewechselten – Kühlschrank schmieriger Dreck, ebenso unter der Spüle. „Dabei war gerade erst ein Putztrupp hier drin, aber eben mal drüberwischen bringt hier nichts mehr“, so von Seggern.

Muffige Wohnung

Erst jüngst habe von Seggern selbst für jemanden Obdach suchen müssen. Der Mann sei in einer der Wohnungen in Hoyerswege untergekommen. „Der hat es hier aber kaum ausgehalten.“ Das läge nicht am Dreck an sich – „Fürs Saubermachen sind die Bewohner schon selbst zuständig“–, sondern am Grundzustand. Es riecht muffig, an den Wänden sind Nikotinflecken, die Luft sorge schnell für Hustenreiz. Sieben Jahre lang wohnte hier jemand. „Das muss kernsaniert werden, hier kann man doch niemanden unterbringen“, ist sich von Seggern sicher. Er selbst betrete die Wohnung nur mit Mundschutz. Den Obdachlosen habe er jetzt kurzerhand selbst anderweitig untergebracht.

Die Obdachlosenunterkunft in Hoyerswege Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, Notunterkünfte vorzuhalten. Untergebracht werden hier Menschen, „die obdachlos geworden sind oder denen Obdachlosigkeit droht“, so die Gemeinde. Dazu zählen auch Menschen, die beispielsweise durch ein Feuer ihre Wohnung verloren haben und nirgendwo anders unterkommen können. Dies treffe aber auf keinen der aktuell sieben Bewohner zu. Die Anlage in Hoyerswege hält die Gemeinde schon „seit mehreren Jahrzehnten“ vor. Die Unterkunft muss „ein Mindestbedürfnis an Schutz und Sicherheit bieten“. Dies sei in Hoyerswege gegeben. Von Grund auf saniert wurden die Wohnungen zuletzt 1998. Im Jahr 2003 wurden das Badehaus abgerissen und neue Bäder eingebaut, 2006 wurden die Wohnungen umfangreich saniert. 2009 wurden neue Bodenbeläge verlegt und die Wege zum Gebäude neu gepflastert. 2014 wurden neue Heizungen eingebaut.

Seine Beschwerde hat der Ganderkeseer in der vergangenen Woche an Bürgermeisterin Alice Gerken und ihre Stellvertreter gesandt. „Bis heute keine Reaktion“, ärgert sich von Seggern. „Es gab bereits vorher einen Schriftverkehr zwischen der Gemeinde und Herrn von Seggern zur Unterbringung eines Bewohners. Dieser war abgeschlossen“, begründet Gemeindesprecherin Meike Saalfeld das Ausbleiben der Antwort. Und auch darüber hinaus weist die Gemeinde die Vorwürfe von Gerd von Seggern zurück. Vor allem betont Saalfeld: „Die Notunterkünfte sind nicht mit normalen Mietwohnungen zu vergleichen.“ Es handele sich um eine Notunterkunft, die nicht zum dauerhaften Bewohnen gedacht sei.

Renovierung im Oktober

Was vergleichbar ist: Wenn ein Bewohner die Unterkunft verlässt, wird eine Übergabe gemacht. Dabei werde auch kontrolliert, ob es in der Wohnung beispielsweise Schimmelbefall oder Schädlinge gebe. Zudem werde die Wohnung vor jedem Neubezug grundgereinigt. Im Falle der durch Gerd von Seggern beanstandeten Wohnung sei dies „aus terminlichen Gründen“ noch nicht geschehen. Eine Renovierung, zu der auch das Streichen der Räume gehöre, werde aber noch im Oktober erfolgen. Eine Renovierung bei Bedarf sei normal. Zudem erhalte jeder neue Bewohner eine neue Matratze und neues Bettzeug. Sollte Mobiliar nicht mehr nutzbar sein, werde dies ebenfalls ersetzt.

Müll abtransportiert

Zudem sei die Gemeinde schon schon vor der Beschwerde von von Seggern tätig geworden, betont Saalfeld. Hinterlassener Müll sei abtransportiert und eine desinfizierende Reinigung vorgenommen worden.

Bei der Einschätzung von Seggerns, dass zunächst die Bewohner für die grundlegende Reinigung zuständig seien, stimmt Saalfeld zu. „Die Bewohner sind verpflichtet, die von ihnen genutzten Räume in Ordnung zu halten, also auch zu reinigen und zu lüften.“ Die Gemeinde sei mit den Bewohnern in einem regelmäßigen Gespräch darüber. So werden die Bewohner 14-täglich von Rathausmitarbeitern und Sozialarbeitern besucht, die sich nach den Bewohnern und dem Zustand der Wohnungen erkundigen. „Wenn uns aber jemand nicht reinlässt und sagt, es sei alles in Ordnung, dann müssen wir das so akzeptieren“, betont Saalfeld. „Wir respektieren die Privatsphäre der Bewohner.“

Dass die Anlage nicht dem Standard entspreche, den man von einer normalen Mietwohnung her kenne, sei dabei nicht von der Hand zu weisen. Die Wohnungen seien aber nur dazu da, „eine aktuelle Notlage abzuwenden“, so Saalfeld. Eine dauerhafte Nutzung, wie die über einen Zeitraum von sieben Jahren, „sei nicht die Regel“.

Vor diesem Hintergrund sei der Zustand der Wohnungen und die Gesamtsituation auf der Anlage auch unbedenklich. „Die Bewohner sind überwiegend zufrieden. Mögliche Probleme werden geklärt, sobald sie bekannt werden“, betont Saalfeld.