Hoyerswege Nach einem Raub am Dienstagabend auf die RWG-Tankstelle in Hoyerswege sucht die Polizei Delmenhorst jetzt nach dem Fahrer eines weißen Volvo XC 60. Dieser befuhr nach Meldung der Beamten gerade die B 213 in Richtung Hoyerswege, als der Räuber nach der Tatausführung direkt vor ihm über die Fahrbahn in Richtung Waldstück lief. Es soll sich bei dem Volvo um ein aktuelles SUV-Modell gehandelt haben.

Laut Polizeibericht hatte der Räuber die Tankstellenangestellte am Dienstagabend zwischen 20.30 und 20.35 Uhr mit einem Messer bedroht und war zu Fuß mit den Bareinnahmen geflüchtet. Der Täter wurde beschrieben als etwa 1,70 Meter groß und von „mutmaßlich südländischem Erscheinungsbild“. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Emblem, schwarzer Wollmütze und Schuhen. Die Kapuze hatte er über das Gesicht gezogen. Weiterhin trug er Fingerhandschuhe aus Wolle sowie weiße Socken.

Wer im Tatzusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.