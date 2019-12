Hoyerswege Nach einem Überfall am Dienstagabend in Hoyerswege auf die RWG-Tankstelle Hatten-Huntlosen an der B 213 fahndet die Polizei mit einer Täterbeschreibung nach dem Räuber. Laut Polizeibericht hatte der Täter eine Tankstellenangestellte am Dienstagabend zwischen 20.30 und 20.35 Uhr im Außenbereich der Anlage mit einem Messer bedroht.

Er zwang die 35-Jährige, mit ihm in den Verkaufsraum zu gehen. Dort forderte Bargeld aus der Kasse. Mit der Beute in nicht genannter Höhe flüchtete er anschließend zu Fuß vom Tankstellengelände in Richtung eines kleinen Waldstücks. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Polizei liegt eine Täterbeschreibung vor. Der Räuber wurde vom Opfer wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß und von „mutmaßlich südländischem Erscheinungsbild“. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Emblem. Die Kapuze hatte er über das Gesicht gezogen. Auch seine Wollmütze, Hose und Sportschuhe waren von schwarzer Farbe. Weiterhin war er mit weißen Socken sowie Fingerhandschuhen aus Wolle bekleidet.

Wer im Tatzusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.