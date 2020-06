Polizei Sucht Zeugen In Ganderkesee: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hoyerswege Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch in der Gemeinde Ganderkesee. Am Mittwoch zwischen 1.05 und 1.15 Uhr wollten unbekannte Täter durch Aufdrücken der Eingangstür in eine Tankstelle an der Wildeshauser Landstraße in Hoyerswege eindringen. Der anschließende Versuch, die Tür aufzuhebeln, scheiterte ebenfalls. Videoaufzeichnungen grenzen den Tatzeitraum auf wenige Minuten ein und zeigen zwei männliche Personen, ca. 1,80 Meter groß, von denen eine dunkel gekleidet war. Zeugen, die im Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Wildeshauser Polizei unter Telefon 04431/94 10 in Verbindung zu setzen.

