Hoyerswege Bei einem Zusammenstoß in Hoyerswege ist am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Dötlingen vom Holzkamper Damm nach links auf die Wildeshauser Landstraße (B 213) abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 30-Jährigen aus Harpstedt, die mit ihrem Pkw von Ganderkesee kommend geradeaus Richtung Adelheide fahren wollte. Direkt auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der BMW der Dötlingerin war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde offenbar niemand.