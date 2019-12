Hoyerswege Leichte Verletzungen hat eine 83-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 8.25 Uhr in Hoyerswege bei einem Unfall erlitten, den sie selbst verschuldete. Die Frau aus der Gemeinde Ganderkesee wollte die Wildeshauser Landstraße (B 213) von der Wiggersloher Straße aus in Richtung Neu-Holzkamp überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 58-jährigen Delmenhorsters. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Ganderkeseerin noch gegen einen Transporter geschleudert, den ein junger Mann aus Westerstede fuhr. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden, den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 24 000 Euro.