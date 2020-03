Diebstahl In Hoykenkamp: 89-Jähriger mit Trick bestohlen

Hoykenkamp Miese Masche mit einem alten Herrn: In Hoykenkamp haben am Mittwoch zwei Männer einen 89-jährigen Hausbesitzer durch ein Ablenkungsmanöver um sein Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilt, verwickelte einer der Täter den Mann in dessen Garten an der Schierbroker Straße in ein Gespräch. Währenddessen habe sich ein weiterer Beteiligter ins Haus begeben und den Schlaf- sowie den Wohnbereich durchsucht. Die beiden Unbekannten machten sich danach aus dem Staub. Der 89-Jährige stellte hinterher fest, dass ihm eine geringe Menge Bargeld gestohlen worden war. Mögliche Zeuge, die die beiden Männer gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/94 10 zu informieren.