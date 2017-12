Hoykenkamp Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Hoykenkamp eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Einbrecher zwischen 14.30 und 17.30 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Modersohnstraße auf und entwendeten Schmuck. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.



Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeikommissariat in Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15 zu wenden.