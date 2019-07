Hoykenkamp Ob der Name die Täter vielleicht angelockt hat? Jedenfalls wurde die Kindertagesstätte „Schatzinsel“ an der Fockestraße in Hoykenkamp am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Nach Angaben der Polizei schlugen die unbekannten Täter zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8.15 Uhr, zu. Über das Dach seien sie in den Innenhof der Tagesstätte gelangt und von dort ins Gebäude eingedrungen. Dort wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen. Die Einbrecher suchten offenbar nach Wertgegenständen – ob sie in der „Schatzinsel“ Beute machten, stand laut Polizeibericht bis zum Mittwoch noch nicht fest. Der Sachschaden am und im Gebäude wird mit rund 1200 Euro beziffert.

Mögliche Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen in der Nähe der Kindertagesstätte gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen, Telefon 04431/94 11 15, zu melden.