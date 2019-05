Hoykenkamp Der Plan ging auf: Beim Gasthof Menkens wurde in diesem Jahr ohne gewalttätige Auseinandersetzungen gefeiert. Für Inhaber Gerhard Menkens liegt das am Sicherheitskonzept, das er zusammen mit Polizei und Gemeinde im Vorfeld erstellte. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte er, „das war ein ganz tolles Publikum.“ Der Gasthof habe durch das Fernbleiben von Stammgruppen nur rund halb so viele Gäste gehabt wie im vergangenen Jahr – und dementsprechend weniger Umsatz –, dafür sei die Situation aber entspannt gewesen. „Der Parkplatz blieb auch sauber“, freute sich Menkens.

Ein Körperverletzungsdelikt

Dieser war in früheren Jahren ein beliebter Sammelpunkt für teils minderjährige Feiernde gewesen, jetzt durften dort nur Räder abgestellt werden. Menkens sagte, es werde eine Nachbesprechung des Sicherheitskonzepts mit allen Beteiligten geben, um Entscheidungen für das kommende Jahr zu treffen.

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, die mit einem Einsatzwagen vor dem Gasthof tagsüber Präsenz zeigte, zog ein positives Fazit: „Die Stimmung unter den Feiernden war gut und weitestgehend friedlich“, hieß es. Vor Ort wurde lediglich ein Körperverletzungsdelikt gegen 15.20 Uhr registriert, bei dem einem Feiernden ins Gesicht geschlagen wurde.

Personen auf offener Ladefläche

Zu einem skurrilen Vorfall kam es noch um 19.15 Uhr, als Beamte der Polizei Ganderkesee auf der Schierbroker Straße einen Fiat Ducato bemerkten, der offensichtlich Personen auf der Ladefläche transportiere. Bei einer Verkehrskontrolle zählten sie auf dieser insgesamt zehn Jugendliche. Dem 22-jährigen Fahrer aus Wiefelstede wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen unerlaubter Beförderung von Personen eingeleitet.