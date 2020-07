Polizei Sucht Zeugen: In Hoykenkamp bei Unfallflucht Spiegel verloren

Hoykenkamp Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag in Hoykenkamp fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher. Laut Mitteilung der Beamten stand ein grauer Mercedes in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schierbroker Straße/ Ecke Fockestraße in Fahrtrichtung Delmenhorst.

In diesem Zeitraum fuhr der unbekannte Unfallflüchtige mit seinem Pkw derart nah an dem geparkten Wagen vorbei, dass die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammenstießen. Dabei riss der rechte Außenspiegel des unfallverursachenden Autos ab und fiel zu Boden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 04431/941-115 zu melden.