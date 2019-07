Hoykenkamp Kostenlose Kippen mit Knallkörpern – so oder so ähnlich muss die Idee des oder der unbekannten Täter gewesen sein, die in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in Hoykenkamp aufsprengten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Automat in der Kornstraße um 2.50 Uhr mit einem Sprengkörper stark beschädigt. Bislang konnte nicht festgestellt werden, ob anschließend Tabakwaren entwendet wurden, der oder die Täter flüchteten nach der Explosion unerkannt. Den Sachschaden der Sprengung schätzen die Beamten auf 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorgang oder den Tätern geben können, werden gebeten, unter Telefon 0443/94 11 15 bei der Polizei in Wildeshausen anzurufen.