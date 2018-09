Hoykenkamp Ein 77-jähriger Mann aus Delmenhorst ist am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hoykenkamp leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben vom Donnerstag befuhr der Mann mit seinem Wagen die Schierbroker Straße. Dabei übersah er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel einer 34-jährigen Delmenhorsterin und fuhr ungebremst auf das geparkte Fahrzeug auf.

Der 77-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf rund 10 000 Euro.