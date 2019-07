Hoykenkamp Die Polizei sucht einen Fahrzeugführer, der am frühen Donnerstagmorgen in Hoykenkamp Unfallflucht begangen hat. Der Unbekannte war gegen 6.30 Uhr auf dem Hoykenkamper Weg von der Straße abgekommen und in einen Zaun geprallt. Anschließend überfuhr das Fahrzeug eine Straßenlaterne. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schäden durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04222/ 9 44 61 15 zu melden.