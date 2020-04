Unfall: Mann auf E-Bike leicht verletzt

Hoykenkamp Der Fahrer eines E-Bikes ist bei einem Unfall in Hoykenkamp leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige am Montag gegen 17.20 Uhr auf dem Radweg an der Schierbroker Straße unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde.

Eine 39-jährige Delmenhorsterin wollte mit ihrem Wagen von der Straße „Am Steenöver“ aus nach rechts in die Schiebroker Straße einbiegen und übersah den E-Bike-Fahrer. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen musste nicht gerufen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.