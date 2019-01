Hoykenkamp Keine Beute gemacht haben unbekannte Täter, die am Montagabend gegen 21.40 Uhr in den Getränkemarkt in Hoykenkamp eingebrochen sind. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind die Täter ins Gebäude gelangt, indem sie eine Eingangstür aus Glas einschlugen. Beim Durchsuchen der Räume könnten sie gestört worden, vermuten die Ermittler. Die Einbrecher flüchteten ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/ 9410 entgegen.

