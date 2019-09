Hude Wie wichtig Rauchmelder in der Wohnung sind, hat ein Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Montag in Hude wieder einmal gezeigt. Nachbarn hatten den Rauchmelder in einer Wohnung gehört und die Feuerwehr gerufen. Aufgrund der Lage (verqualmte Wohnung, Person in der Wohnung) wurden neben der Freiwilligen Feuerwehr Hude auch die Wehren aus Altmoorhausen, Bookholzberg und Neuenkoop um 2.19 Uhr zu der Wohnung an der Straße Am Sonnentau gerufen.

Laut Feuerwehr hatte die Bewohnerin auf mehrmaliges lautes Klopfen der Einsatzkräfte doch noch die Tür geöffnet. Die Frau wurde in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst betreut.

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Wohnung. Dabei wurde ein angebranntes Brotbrett auf dem Herd unter einer externen Zweifeldkochplatte gefunden. Das qualmende Brett und die mobile Herdplatte wurden nach draußen gebracht und die Wohnung mit dem Drucklüfter rauchfrei gemacht.

Der Rauchmelder habe definitiv der Frau das Leben gerettet, freute sich der stellvertretende kommissarische Ortsbrandmeister Torsten Frerichs am Montag, dass bei dem Brand niemand zu Schaden gekommen ist.