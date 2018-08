Autofahrerin übersieht Radfahrer

Hude Ein 62-jähriger Mann aus der Gemeinde Hude wurde am Sonntag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Linteler Straße in Richtung Hude unterwegs. Aus der Straße Hinterm Reiherholz wollte laut Polizei eine 21-jährige Frau aus Berne mit ihrem Volvo nach rechts auf die Linteler Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Radfahrer. Der Mann kam nach dem Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Sachschäden am Auto und am Fahrrad blieben gering, so die Polizei.