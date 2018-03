Huder kommt auf A 28 ins Schleudern

Hude /Delmenhorst Am Samstag, 24. März, um 20.20 Uhr hat ein 24-Jähriger aus Hude mit seinem Pkw auf dem Überholfahrstreifen der A 28 in Richtung Bremen einen Unfall verursacht. Zwischen den Anschlussstellen Deichhorst und Adelheide kam er laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem Wagen an die Mittelschutzplanke und wurde gegen einen zweiten Wagen zurückgeschleudert.

Durch den Zusammenstoß wurden der 24-Jährige aus Hude und die beiden Insassen im Pkw aus Delmenhorst (ein 49-Jähriger und seine 50-jährige Beifahrerin) leicht verletzt. Mittels Rettungswagen wurden sie dem Krankenhaus in Delmenhorst zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13 700 Euro.