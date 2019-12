Diebe schlitzen Plane auf

Hude Auf dem Weihnachtsmarkt in Hude haben bislang unbekannte Diebe zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei schlitzen die Täter in der Zeit von Montag, 2. Dezember, 22.15 Uhr, bis Dienstag, 3. Dezember, 13.15 Uhr, die Plane eines Verkaufsanhängers auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Verkaufsraum Wechselgeld und eine Musikanlage. Der Sachschaden und der Wert des Diebesgutes wurden insgesamt auf etwa 1200 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.