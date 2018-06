Hude Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen mehrere Verkehrsschilder in der Gemeinde Hude entwendet. Das teilte am Mittwoch die Polizei mit.

Die erste Tat liegt bereits einige Zeit zurück. Sie ereignete sich am 23. Mai. Den jüngsten Diebstahl hat die Polizei am Dienstag vergangener Woche festgestellt.

Mitgenommen haben die Unbekannten zwei 30 km/h Schilder und ein Schild mit einer zeitlichen Beschränkung am Hurreler Weg. In der Königstraße fehlt die grüne Ortstafel ‘Huder Moor’. Ein Geh- und Radwegschild und ein Vorfahrtsschild wurden von der Straße ‘Alter Torfplatz’ gestohlen.

Nun werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, kann sich unter Telefon 04408/8 06 69 80 mit der Polizei Hude in Verbindung setzen.