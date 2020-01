Hude Nachdem bereits am Sonntag, 26. Januar, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hurreler Straße eingebrochen sind und Schmuck und Bargeld entwendeten, wurde jetzt ein Einbruch aus der Haydnstraße gemeldet. Nach Angaben der Polizei soll sich die Tat zwischen Montag, 27. Januar und Donnerstag, 30. Januar, 13 Uhr, ereignet haben.

Die Täter drangen durch ein Fenster an der Rückseite des Hauses ein und durchsuchten die Räume. Ob Diebesgut erbeutet werden konnte, ist derzeit unbekannt, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im genannten Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.