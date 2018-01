Hude Gleich in drei Autos brachen bislang noch unbekannte Diebe am Sonntag Mittag und Nachmittag in Hude ein. In der Zeit von 12.15 bis 16.30 Uhr schafften es der oder die Täter ins Innere der drei Fahrzeuge zu gelangen. sie schlugen in den Straßen Hasenlager, Blankenburger Sieltief und Linteler Straße zu, teilte die Polizei am Montag mit.

Der oder die Einbrecher zerstörten eine Scheibe am jeweiligen Fahrzeug. In zwei Fällen entwendeten sie Handtaschen aus dem Wagen. Im dritten Fall ist konnte nichts entdeckt werden, was gestohlen sein könnte. Da sind die Täter glücklos ohne Beute entkommen.

In den gestohlenen Handtaschen befanden sich Bargeld und persönliche Gegenstände der Geschädigten. Die Höhe des Schadens an den Fahrzeugen und durch das Diebesgut ist laut Polizeiangaben noch nicht bekannt.