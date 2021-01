Einsatz: Feuerwehr rückt zu brennender Tanne in Hude aus

Hude Aufgrund eines brennenden Tannenbaumes rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hude und Altmoorhausen am Freitagabend in die Hermannstraße in Hude aus. Der Tannenbaum war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mit einem vorsorglich bereitgestellten Feuerlöscher gelöscht. Altmoorhausen konnte daraufhin die Einsatzfahrt abbrechen.

Die Einsatzkräfte mussten lediglich Überreste der Tanne aus dem Haus entfernen, anschließend wurde die Wohnung belüftet. Der Rettungsdienst kümmerte sich um drei Bewohner.

In der Weihnachtszeit hatte die Feuerwehr in Hude zwei Einsätze, bei denen echte Kerzen am Tannenbaum oder Adventskranz einen Brand ausgelöst hatten. Aus diesem Anlass bittet die Feuerwehr darum, die Weihnachtsbeleuchtung immer im Blick zu haben. „Seien Sie so umsichtig, immer eine Möglichkeit bereitgestellt zu haben, um einen Entstehungsbrand sofort löschen zu können“, so der Rat der Experten.

