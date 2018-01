Hude Guter Rat war gefragt, als am Mittwochabend eine Katze in den Schornstein des Hauses ihrer Besitzer an der Friedrichstraße in Hude kletterte. Das Tier wollte oder konnte nicht wieder herunterkommen und blieb unerreichbar für ihre Besitzer. Diese riefen schließlich die Freiwillige Feuerwehr.

Für 14 Kameraden der Huder Wehr, die gegen 19.15 Uhr auf Anforderung der Großleitstelle ausrückten, war es ein sehr ungewöhnlicher Einsatz, berichtet Feuerwehr-Pressesprecherin Tanja Konegen.

Der Einsatz nahm nach mehr als einer Stunde einen aber zum Glück einen guten Ausgang.

Danach sah es aber zunächst nicht aus. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute schaute die Mieze noch mit dem Kopf aus dem Schornstein.

Behutsam sei eine lange Leiter in Stellung gebracht worden. Als Feuerwehrleute nach oben geklettert seien, habe es da Tier aber aber mit der Angst zu tun bekommen und sei tiefer in das Schornsteinrohr gerutscht.

„Der Kamerad auf dem Hausdach konnte das Tier mit den Händen nicht mehr erreichen. Mit verschiedenen Leinen und anderen Hilfsmitteln wurde versucht, das Tier aus dem Rohr zu ziehen, jedoch vergeblich. Die Katze rutschte immer tiefer in den Schacht“, schildert Pressesprecherin Konegen die fast aussichtslose Situation.

Die Feuerwehrleute versuchten, über die Kontrollklappe des Schornsteins im Keller das Tier von unten zu erreichen.

„Um zu vermeiden, dass die Katze sich wieder auf den Weg nach oben machte, wurde eine Kugel mit Bürste, mit der Schornsteine gereinigt werden, in das Rohr hinunter gelassen“, so die Pressesprecherin.

Doch leider habe das Rohr mehrere Abzweigungen gehabt und die Katze habe sich darin verkrochen. Die Besitzerin habe vergeblich versucht, das Tier zu locken.

Feuerwehrleute hatten schließlich eine Idee. „Sie stellten eine Schale mit Futter unten in das Rohr und versteckten sich. Lediglich die Besitzerin blieb in der Nähe“, schildert die Pressesprecherin. Und das hat funktioniert.

Offenbar durch das leckere Futter angelockt, sei die Katze nach einiger Zeit tatsächlich angekrochen gekommen. Die Besitzerin konnte sie packen und aus dem Rohr ziehen. Glücklich habe das bei dieser Eskapade unverletzt gebliebene Tier in die Arme geschlossen, heißt es.