Hude Zum Glück wurde niemand verletzt bei einem Schwelbrand, der am Dienstagvormittag auf dem Gelände Landmaschinen-Herstellers an der Heinrich-Dreyer-Straße in Hude ausgebrochen war. Die Ursache sie noch ungeklärt, teilt die Feuerwehr mit.

Die Freiwillige Feuerwehr Hude war um 10.27 Uhr zur Heinrich-Dreyer-Straße gerufen worden.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass es in der Absauganlage einen Schweißplatzes zu einem Brand gekommen war, berichtet der stellvertretende Kreispressewart der Feuerwehr, Christian Zoschke.

Mitarbeiter der Firma hätten den Brand bereits mit mehreren Feuerlöschern eindämmen und weitestgehend ablöschen können.

Ein Trupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz habe den betroffenen Bereich dann mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und Nachlöscharbeiten vorgenommen.

Vorsorglich waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkoop alarmiert worden. Diese konnten aber die Abfahrt schon wieder abbrechen.

Insgesamt war die Feuerwehr Hude mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.