Hude Großalarm am Montag in der Mittagszeit in Hude: Ein 80-jähriger Mann aus Wiefelstede hat seine 80-jährige Ehefrau nach einem Spaziergang im Friedwald als vermisst gemeldet. Die Sirenen wurden ausgelöst und die Feuerwehren der gesamten Gemeinde alarmiert.

Während des Spaziergangs habe er seine Frau aus den Augen verloren, teilt die Polizei mit. Nach anderthalb Stunden Suche habe er die Polizei verständigt, die mit eigenen Kräften und mit Unterstützung der Feuerwehr bei der Suche half. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Währenddessen fanden Passanten die 80-Jährige geschwächt, aber unverletzt „in einer hilflosen Lage“, heißt es. Sie konnte nach kurzer rettungsdienstlicher Betreuung mit ihrem Ehemann den Heimweg antreten.

Insgesamt 17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hude, 15 der Wüstinger und 17 der Altmoorhauser Freiwilligen Feuerwehr waren an der Suche beteiligt.