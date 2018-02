Hude Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Berne ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 6.35 Uhr in Hude leicht verletzt worden. Die 43-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Maibuscher Straße in Richtung Hude, teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve kam sie, bei vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.