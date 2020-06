Nach Angriff Auf Polizisten: Nacht endet für 25-Jährigen aus Hude in der Zelle

Hude Für einen 25-Jähriger aus Hude ist die Nacht zu Freitag in der Gewahrsamszelle geendet. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen einen Mann gemeldet, der auf einem Parkplatz an der Vielstedter Straße einen alkoholisierten Eindruck auf sie gemacht, sich in sein Auto gesetzt hatte und losgefahren war. Mit dem Kennzeichen des Autos und einer Personenbeschreibung fuhren die Beamten zur Wohnanschrift der Fahrzeughalterin in Hude.

Hier trafen sie auf den beschrieben Wagen, der von der Halterin gesteuert wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich der beschriebene 25-Jährige. Er versuchte zu fliehen, wurde von den Polizisten aber gestoppt. Dabei schlug er in Richtung der Beamten und verletzte einen Polizisten leicht im Gesicht. Außerdem spuckte und hustete er die Beamten an und behauptete, an Corona erkrankt zu sein.

Auf der Polizeidienststelle in Wildeshausen, versuchte er dann der angeordneten Blutprobenentnahme durch Gewalt und Spucken zu entgehen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens verbrachte der 25-Jährigen die Nacht in der Gewahrsamszelle. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.