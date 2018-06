Hude /Oldenburg Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den 25-Jährigen aus Bremen, der Ende voriges Jahres in Hude in dreizehn Häuser und Wohnungen eingebrochen war, ist der Angeklagte am Freitag zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Darüber hinaus wurde die Unterbringung des drogenabhängigen Bremers in der geschlossenen Entziehungsanstalt angeordnet.

Nach einem neuen Gesetz müssen Täter das, was sie durch Straftaten erlangt haben, an den Staat zurückzahlen. Im Fall des 25-Jährigen sind das 34 000 Euro. Den Feststellungen zufolge dienten die Einbrüche der Finanzierung der Drogensucht. Der Angeklagte will auch spielsüchtig sein. Das aber hat nach den Gesetzen keinen Krankheitswert.

Mehrere 100 000 Euro will der Angeklagte in den letzten Jahren verspielt haben. Das allerdings wurde bezweifelt.

Zugute kam dem Angeklagten sein umfassendes Geständnis. Das sei ein Geständnis gewesen, „wie ich es noch nie erlebt habe“, sagte gestern die Vorsitzende Richterin Judith Blohm. Die Reue des Angeklagten und das Geständnis seien ein Zeichen von „Ich kann nicht mehr“ gewesen, so die Richterin.

Der Angeklagte, der allein bei einem Goldschmied eine Beute von 17 000 Euro machen konnte, hat sich bei allen Geschädigten entschuldigt. Bei einigen gutherzigen Hudern war das auch positiv angekommen. Sie hatte dem Angeklagten sogar die Hand gegeben.

Bei dieser netten Geste mag auch der Gedanke mitgespielt haben, dass man den Angeklagten so schnell nicht wiedersieht. Der 25-Jährige ist erheblich vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung wegen früherer Taten. Die Voraussetzungen für die Unterbringungsmaßnahme seien gegeben, sagte Richterin Blohm.

Dabei spielte die Überzeugung eine Rolle, dass weitere schwerwiegende Taten zu erwarten sind, sollte der Angeklagte von den Drogen nicht loskommen. Dass er ausschließlich Hude heimgesucht habe, um einzubrechen, dieser Gedanke sei ihm während einer Zugfahrt von Bremen nach Oldenburg gekommen, hatte der Angeklagte erklärt. Die schönen Häuser in Hude hatten es ihm angetan.