Hude /Oldenburg Was muss passieren, dass aus heiterem Himmel 140 Rinder auf dem Parkplatz eines Möbelhauses stehen und nahezu 50 Landwirte mitten in der Nacht mit Kaffee versorgt werden müssen? Vor dieser Situation stand das Möbelhaus Buss in Oldenburg, als Anfang August eine Bombe in Hude entschärft und neben 500 Menschen auch waagenweise Kühe evakuiert werden mussten.

Firmen und Gastronomen haben bei diesem besonderen Einsatz ohne großes Überlegen Unterstützung angeboten. Ihnen sprachen Bürgermeister Holger Lebedinzew und Ramona Dahrms, Fachbereichsleiterin für Bürgerdienst und Soziales, am Freitag im Namen der Gemeinde ihren Dank aus und überbrachten Blumen.

Nachdem Anfang August eine 300 Kilogramm schwere Torpedomine im Bereich einer Baustelle an der Bremer Straße gefunden wurde (NWZ berichtete), sollte sie in der Kiesgrube der Firma Papenburg in Tweelbäke gesprengt werden. Eigentlich habe man bald Feierabend machen wollen, berichtet Vorarbeiter Alexander Bente. Doch als die Gemeinde wegen der Bombenentschärfung auf ihn zukam, setzte er sich in den Radlader, um ein Loch zu buddeln. „Das wurde vor neun Jahren schon mal bei uns gemacht“, zeigte er sich am Freitag gelassen. Und die Gemeinde? „Wir waren froh, dass wir einen Ort für die Sprengung gefunden hatten“, sagte Lebedinzew.

Diese entwickelte sich zu einem außergewöhnlich großem Einsatz, da man eine höhere Wucht der Bombe erwartete als üblich. Deshalb mussten etwa 500 Menschen evakuiert werden. Wo diese Massen spontan unterbringen? „Ab da braucht man Unterstützung aus der Bevölkerung“, so der Bürgermeister. Die Gasthöfe Buchholz und Wüstenlander Hof öffneten in dieser Sondersituation früher und empfingen die Leute. „Das hat wunderbar funktioniert“, lobte Lebedinzew. Gut sei auch gewesen, „dass die Menschen in dieser Situation nicht allein waren“.

Die Besonderheit der Evakuierung einer riesigen Kuhherde ergab sich durch den erhöhten Evakuierungsradius. Der betroffene Landwirt bat Berufskollegen um Hilfe und erhielt prompt Unterstützung aus der ganzen Gemeinde. „Die Landwirte haben sich über WhatsApp organisiert, um die Tiere von der Weide zu holen und wegzutransportieren“, berichtet Dahrms. Als Buss am Abend mitbekam, was auf seinem Parkplatz los ist, war er sofort bereit, den Platz zur Verfügung zu stellen. Als sich der Einsatz immer weiter hinauszögerte, öffnete er die Türen, damit die Leute sich aufwärmen oder zur Toilette konnten. „Der Zusammenhalt war überwältigend“, sagt der Unternehmer.

Der Einsatz hat gezeigt, dass in außergewöhnlichen Notsituationen die Menschen in Hude füreinander einstehen. „Es lief alles so toll und unbürokratisch“, ist Lebedinzew immer noch begeistert von der vielen Hilfsbereitschaft: „Das ist einen besonderen Dank wert.“