Pkw-Fahrerin missachtet Vorfahrt in Hude: Zusammenstoß auf der Kreuzung

Hude Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstag zwei Frauen leicht verletzt, und es entstand hoher Sachschaden. Nach Polizeiangaben wollte eine 51-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hude gegen 15.30 Uhr mit ihrem VW vom Lehmweg an der Kreuzung nach rechts in die Hurreler Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine 38-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten, die mit ihrem Audi die Hurreler Straße in Richtung Bremer Straße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war laut Polizei nicht erforderlich. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden wurden auf 25 000 Euro geschätzt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen