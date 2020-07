Pkw-Fahrerin übersieht Radlerin

Hude Dieser Kreuzungspunkt ist nicht ungefährlich für Radfahrer. Die Rede ist von der Einmündung der Heinrich-Dreyer-Straße in die Langenberger Straße. Beinahe-Unfälle haben hier wahrscheinlich schon viele erlebt. Am Freitag kam es gegen 11.30 Uhr kam es hier zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war eine 32-jährige Huderin im Begriff, mit dem Pkw von der Heinrich-Dreyer-Straße auf die Langenberger Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von links mit ihrem Pedelec kommende 55 -jährige Huderin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam und die Radfahrerin stürzte. Die Frau zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.