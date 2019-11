Pkw prallen frontal aufeinander

Hude Leichte Verletzungen zogen sich vier Personen bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 17. November, gegen 19.15 Uhr in Hurrel zu. Ein 34-Jähriger aus Oldenburg wollte mit seinem Pkw von der Hurreler Straße nach rechts in die Bremer Straße abbiegen.

Zu spät hatte er nach Angaben der Polizei die Kreuzung wahrgenommen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Pkw einer 25-Jährigen aus Hude, der sich auf der Linksabbiegespur der Bremer Straße befand. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl die Fahrerin und der Fahrer als auch die jeweiligen Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen laut Polizeibericht mit Rettungswagen in umliegende Kliniken.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppunternehmer abtransportiert werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 17 500 Euro geschätzt.