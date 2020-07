Polizei: Räuber will Radfahrerin Handtasche entreißen

Hude Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Montag, 27. Juli, auf der Straße „Langenberger Sand“ in Hude, eine Radfahrerin auszurauben. Das berichtete die Polizei am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hat sich nach Polizeiangaben gegen 7.45 Uhr ereignet. Die 26-jährige Frau aus Hude war demnach mit ihrem Fahrrad auf der Straße „Langenberger Sand“ unterwegs. Plötzlich trat ein ihr unbekannter Mann aus dem Gebüsch und versuchte, ihre am Fahrradlenker hängende Handtasche zu stehlen. Dabei kam die 26-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht, heißt es im Polizeibericht. Der Mann habe dann versucht, das Mobiltelefon der Frau zu entreißen, was ihm jedoch ebenfalls nicht gelungen sei.

Durch die lauten Schreie der Frau sei der Mann glücklicherweise von weiteren Versuchen abgehalten worden und in unbekannte Richtung, geflüchtet, heißt es weiter im Polizeibericht.

Es gibt eine Täterbeschreibung: Der Mann mit kurzen, schwarzen Haaren soll eine weiße Softshelljacke getragen haben und helle, ausgewaschene Jeans. Der Täter trug einen Einmal-Mundschutz und ist circa 1,80 Meter groß. Alter: 18 bis 20 Jahre.

Die Polizei Wildeshausen ermittelt gegen den unbekannten Mann wegen versuchten Raubes. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04431/941-115 von der Polizei Wildeshausen entgegengenommen.

Von privater Seite wurde eine Belohnung von 1500 Euro ausgesetzt für denjenigen, dessen Hinweis zur Ergreifung des Täters führt.