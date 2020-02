Polizei sucht ein blaues Fahrzeug

Hude Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Montag, 10. Februar, 18 Uhr, bis Dienstag, 11. Februar, 12.25 Uhr, einen am Vielstedter Kirchweg aufgestellten Blumenkübel und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Das teilte die Polizei jetzt mit. Am Blumenkübel, der zur Verkehrsberuhigung diente, wurden blaue Lackspuren gefunden. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 zu melden.