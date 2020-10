Polizei Sucht Zeugen Für Vorfall In Hude: Dreiste Diebe stehlen Anhänger

Hude In der Zeit vom Freitag, 25. September, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 1. Oktober, 8 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Parkplatz an der Schützenstraße in Hude einen dort abgestellten Verkaufsanhänger. Der Anhänger gehört einen Beschicker des Huder Wochenmarktes. Marktmeisterin Silvia Schubert hatte am Donnerstag bemerkt, dass der Anhänger, der dort die Woche über abgestellt worden war, nicht mehr da war. Sie informierte den Eigentümer. Der gelbe Anhänger war mit einem Kastenschloss gesichert. Das müssen die Täter aufgebrochen haben. Der Wert des gestohlenen Anhängers wurde laut Polizei auf rund 8000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.