Polizei sucht Zeugen: Hund verursacht Sturz: 81-jährige Huderin verletzt

Hude Mehrere Frakturen hat bereits am Samstag eine 81-jährige Frau aus Hude durch einen Sturz erlitten. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen: Gegen 11.15 Uhr war der Hund einer noch unbekannten Halterin der Dame auf der Parkstraße in Hude zwischen die Beine gelaufen. Dadurch stürzte die Frau. Eine weitere Frau betreute die 81-Jährige, bis der Rettungswagen eintraf und die Seniorin in ein umliegendes Krankenhaus brachte.

Bei dem Hund handelte es sich um einen kleinen, hellen, flauschigen Hund (ähnlich Malteser), teilt die Polizei mit. Die Halterin konnte wie folgt beschrieben werden: vermutlich zwischen 70 und 75 Jahre alt, schlanke Statur, grau-dunkle Haare. Zudem trug sie einen Mantel. Die Polizei bittet die Halterin darum, sich umgehend mit der Polizei in Hude unter Telefon 0 44 08/80 90 32 7 in Verbindung zu setzen. Weiterhin wird darum gebeten, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalles, vor allem die Ersthelferin, ebenfalls unter der genannten Nummer melden.