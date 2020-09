Polizei Sucht Zeugen: Hunderte Forellen aus Angelsee in Hude gestohlen

Hude Mehrere Hundert Forellen sind aus einem Angelsee am Henjesweg in Hude gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen Dienstag, 11. August, 21 Uhr, und Montag, 31. August, 8 Uhr zu zwei Diebstählen. In einem Fall nutzten die Täter ein vorhandenes Boot, um die Tiere, die in der Mitte des Sees gehalten werden, aus dem Wasser zu entnehmen.

Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.