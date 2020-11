Polizei sucht Zeugen zu Straftat in Hude: Unbekannte hebeln in Hude Zigarettenautomaten auf

Hude Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Samstag, 14. November, circa 20 Uhr, und Sonntag, 15. November, circa 9 Uhr, einen in der Parkstraße in Hude aufgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Schadenshöhe wurde laut Polizeibericht auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Wer Hinweise geben kann , wird gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

