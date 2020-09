Suche Nach Stefanie G.: Vermisste aus Hude bei Unfall in Frankreich getötet

Hude Im Fall der vermissten Stefanie G. aus Hude gibt es traurige Nachrichten. Die 33-Jährige, die wie berichtete am 5. September bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war, ist am 4. September bei einem Verkehrsunfall in Houssen in Frankreich ums Leben gekommen.

Die Polizei in Frankreich hatte die tödlich verletzte Frau zunächst nicht identifizieren können. Durch die Beschreibung in der Öffentlichkeitsfahndung, die auch an umliegende Länder ging, konnte dann die Identität geklärt werden, berichtete die Pressestelle der Polizeiinspektion auf Nachfrage. Ein Verbrechen kann laut Polizei ausgeschlossen werden.